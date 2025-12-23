Dopo la vittoria in Supercoppa italiana, Lukaku e Neres sono stati protagonisti di festeggiamenti informali negli spogliatoi, condividendo un sigaro in stile Conceiçao. Questo gesto, ormai simbolo di celebrazione, ha accompagnato il trionfo del Napoli contro il Bologna, sottolineando un momento di complicità tra i giocatori. La tradizione del sigaro come segno di festa si sta consolidando tra i protagonisti del club.

Il sigaro è ormai diventato simbolo dei festeggiamenti in Supercoppa italiana. Il precursore è stato Sergio Conceiçao a inizio 2025 e a ruota lo hanno seguito a distanza di un anno anche Romelu Lukaku e David Neres dopo il successo del Napoli in finale contro il Bologna. Il belga e il brasiliano hanno infatti festeggiato fumando un sigaro cubano negli spogliatoi, esattamente come l’allora allenatore del Milan dopo aver battuto l’Inter nell’edizione di gennaio 2025. Lukaku con Noa Lang si è anche scatenato a ritmo di musica, Neres è stato invece elogiato da Nikita Contini, terzo portiere del Napoli, dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lukaku e Neres trascinatori negli spogliatoi: festa con il sigaro "alla Conceiçao" dopo il trionfo in Supercoppa

