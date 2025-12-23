Il salvataggio di Corsair è possibile. La Commissione europea ha approvato il piano di aiuti messo in campo dal governo francese per la ristrutturazione della compagnia aerea. L’aiuto consiste nel cancellare 80 milioni di euro di prestiti approvati da Bruxelles a dicembre 2020. A questo si aggiunge un finanziamento aggiuntivo da 87,8 milioni di euro. Il totale è di 167,8. L’iter per la rimodulazione del piano di salvataggio è partito nel 2023. Allora la Francia ha chiesto all’Ue di modificare il progetto a causa di alcuni eventi esterni imprevedibili che avevano avuto un ulteriore impatto sfavorevole su Corsair. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Ue dice sì alla Francia per la ristrutturazione di Corsair

Leggi anche: Trump alla giornalista: “Viene dalla Francia? Bell’accento, ma non capisco cosa dice”

Leggi anche: Smacco Ue alla sinistra anti-italiana: il Parlamento dice no alla missione per “processare” il nostro Paese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Putin si dice pronto al dialogo con Macron. La Francia apre, rivendicando trasparenza con Kiev e un ruolo europeo nei futuri negoziati sull’Ucraina https://l.euronews.com/QOUg - facebook.com facebook