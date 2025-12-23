L’Udinese paga Snaitech per farle ritirare la querela contro il portiere Okoye e la sua ammonizione sospetta
L’Udinese ha pagato la società di scommesse Snaitech per farle ritirare la querela nei confronti del portiere dell’Udinese Maduka Okoye. Querela relativa all’ammonizione nella partita con la Lazio dell’11 marzo 2024. Quell’ammonizione è legata a un flusso anomalo di scommesse su quel cartellino giallo. Snaitech aveva querelato il portiere dell’Udinese ma il club friulano è intervenuto e ha versato quanto Snaitech chiedeva. Notizia ripresa da Dagospia. Snaitech ritira la querela contro Okoye: i dettagli. Premessa: l’11 marzo 2024, l’ Udinese si impose 2?1 contro la Lazio allo Stadio Olimpico grazie ai gol di Lorenzo Lucca e Oier Zarraga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
