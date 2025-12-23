Lucy Sasso la giovane consigliera Pd di Saronno | Uno con la Ferrari mi dà della sinistroide borghese

Lucy Sasso, giovane consigliera del Pd a Saronno, risponde alle recenti dichiarazioni dei colleghi del centrodestra, sottolineando le sue origini modeste e il rispetto per il lavoro dei genitori. La sua esperienza personale contrasta con le accuse di “sinistroidi borghesi”, evidenziando valori di onestà e dedizione. Un intervento che mette in discussione stereotipi e invita a un confronto più autentico.

