Lucy Sasso la giovane consigliera Pd di Saronno | Uno con la Ferrari mi dà della sinistroide borghese
Lucy Sasso, giovane consigliera del Pd a Saronno, risponde alle recenti dichiarazioni dei colleghi del centrodestra, sottolineando le sue origini modeste e il rispetto per il lavoro dei genitori. La sua esperienza personale contrasta con le accuse di “sinistroidi borghesi”, evidenziando valori di onestà e dedizione. Un intervento che mette in discussione stereotipi e invita a un confronto più autentico.
"Mio padre guida gli autobus, mia madre fa l'insegnante di sostegno. Sono figlia di persone oneste che vivono del loro lavoro": la consigliera Pd Lucy Sasso replica così a due colleghi consiglieri del centrodestra che avevano parlato di "sinistroidi borghesi, politici da salotto della Ztl" (video dal profilo Instagram). . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: “Mentana mi ha detto: ‘Lei fa le maratone del sesso'”: il post della consigliera Pd di Milano dopo la cerimonia dell’Ambrogino
Leggi anche: “Mentana mi ha detto: ‘Lei fa le maratone del sesso’”: la denuncia della consigliera del Pd
Saronno, le scelte di bilancio spiegate… con la pizza. Video-spiegone dell’assessora Sasso su Instagram.
La Lucy non voleva. Io invece sì, quindi eccolo qui. Questo è un presepe ANRI, modello Kuolt: pulito, equilibrato, di quelli che non stancano mai. Abbiamo deciso di accompagnarlo con una scatola speciale, realizzata con il nostro cielo stellato, per renderlo an - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.