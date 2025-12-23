Lucy Sasso la giovane consigliera Pd di Saronno | Uno con la Ferrari mi dà della sinistroide borghese

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucy Sasso, giovane consigliera del Pd a Saronno, risponde alle recenti dichiarazioni dei colleghi del centrodestra, sottolineando le sue origini modeste e il rispetto per il lavoro dei genitori. La sua esperienza personale contrasta con le accuse di “sinistroidi borghesi”, evidenziando valori di onestà e dedizione. Un intervento che mette in discussione stereotipi e invita a un confronto più autentico.

"Mio padre guida gli autobus, mia madre fa l'insegnante di sostegno. Sono figlia di persone oneste che vivono del loro lavoro": la consigliera Pd Lucy Sasso replica così a due colleghi consiglieri del centrodestra che avevano parlato di "sinistroidi borghesi, politici da salotto della Ztl" (video dal profilo Instagram). . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lucy sasso la giovane consigliera pd di saronno uno con la ferrari mi d224 della sinistroide borghese

© Ilgiorno.it - Lucy Sasso, la giovane consigliera Pd di Saronno: "Uno con la Ferrari mi dà della sinistroide borghese"

Leggi anche: “Mentana mi ha detto: ‘Lei fa le maratone del sesso'”: il post della consigliera Pd di Milano dopo la cerimonia dell’Ambrogino

Leggi anche: “Mentana mi ha detto: ‘Lei fa le maratone del sesso’”: la denuncia della consigliera del Pd

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Saronno, le scelte di bilancio spiegate… con la pizza. Video-spiegone dell’assessora Sasso su Instagram.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.