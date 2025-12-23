Lucy Sasso la giovane assessora Pd di Saronno | Politici da Ztl? Mio padre guida gli autobus mia madre è insegnante di sostegno

Lucy Sasso, giovane assessora del Pd a Saronno, si presenta come una figura semplice e vicina alla realtà quotidiana. Figlia di un autista di autobus e di un’insegnante di sostegno, evidenzia un legame diretto con il mondo comune. La sua testimonianza mette in luce un punto di vista autentico, lontano da stereotipi politici o stereotipi sociali, offrendo uno sguardo sobrio sulla sua esperienza e sui valori che rappresenta.

Saronno (Varese), 23 dicembre 2025 – “POV: uno con la Ferrari ti dà della sinistroide borghese”. Se non siete avvezzi di linguaggio da social, POV (acronimo di Point of view) indica appunto un punto di vista specifico per favorire l’immedesimazione nella storia da parte di chi osserva il video. Ed è la tecnica usata da Lucy Sasso, 28enne assessora del Pd di Saronno, per diventare la star del giorno. È bastato poco: dire la verità. Rispondendo per le rime in consiglio comunale a due colleghi di centrodestra che l’accusavano di essere “una sinistroide borghese, politica da salotto in Ztl”. Lucy Sasso, la giovane assessora Pd di Saronno: "Uno con la Ferrari mi dà della sinistroide borghese" La replica in consiglio e il video che diventa virale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lucy Sasso, la giovane assessora Pd di Saronno: "Politici da Ztl? Mio padre guida gli autobus, mia madre è insegnante di sostegno" Leggi anche: Lucy Sasso, la giovane consigliera Pd di Saronno: "Uno con la Ferrari mi dà della sinistroide borghese" Leggi anche: Vittorio Sgarbi: «L’amministratore di sostegno? Io sto bene, la richiesta di mia figlia Evelina è fuori logica». La replica di lei: «Mio padre è plagiato da persone senza cuore» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Saronno, le scelte di bilancio spiegate… con la pizza. Video-spiegone dell’assessora Sasso su Instagram. Lucy Sasso, la giovane consigliera Pd di Saronno: "Uno con la Ferrari mi dà della sinistroide borghese" - Sono figlia di persone oneste che vivono del loro lavoro": la consigliera Pd Lucy Sasso replica così a due colleghi consiglieri del ... ilgiorno.it La Lucy non voleva. Io invece sì, quindi eccolo qui. Questo è un presepe ANRI, modello Kuolt: pulito, equilibrato, di quelli che non stancano mai. Abbiamo deciso di accompagnarlo con una scatola speciale, realizzata con il nostro cielo stellato, per renderlo an - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.