Luci salva ciclisti e fioriere via Indipendenza riapre pedonale dopo i lavori del tram | VIDEO

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via Indipendenza riapre al traffico pedonale, rendendo definitiva la chiusura della prima tratta dopo i lavori della linea Rossa del tram. Sono state installate luci

Diventa definitivamente pedonale il primo tratto di via Indipendenza, riaperto dopo la fine dei lavori della linea Rossa del tram. Martedì mattina anche le ultime transenne che precludevano l’ingresso all’altezza dell’incrocio tra via Rizzoli e Ugo Bassi sono state rimosse. Fino all’asse via. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

