Luci eventi mercatini addobbi di Natale Napoli capolista con 4,8 milioni di spesa

Napoli guida la classifica delle città italiane per spesa natalizia, con un investimento di 4,8 milioni di euro in luminarie, eventi e mercatini. Seguono Sassari, Trieste e Messina, con cifre rispettivamente di 2,3 milioni, 1,3 milioni e 1,1 milioni. Questi dati evidenziano l’importanza delle celebrazioni festive e l’impegno delle amministrazioni locali nel creare atmosfere suggestive durante il periodo natalizio.

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli è al top della spesa sostenuta per luminarie, eventi, mercatini, addobbi di Natale con un investimento di 4,8 milioni di euro, per passare ai 2,3 milioni di Sassari, ma anche agli oltre 1,3 milioni di Trieste e di Messina sino a 1,1 milioni speso dal comune di Siena. Ingente ovviamente anche la spesa a Roma, Milano e Firenze ma in questo caso è più complesso avere numeri precisi in quanto il Comune fa investimenti diretti in quota con associazioni e no profit e molto distribuiti fra i vari municipi, quindi diventa complesso fare una valutazione unitaria. Lo dice Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile di una ricerca sull’argomento che l’ANSA pubblica in anteprima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

