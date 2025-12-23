Luci del Giubileo | Bologna si illumina di pace fede e speranza
Luci del Giubileo: Bologna si illumina di pace, fede e speranza Nel cuore di Bologna, al calar della sera, le luci della città creano un’atmosfera di serenità e riflessione. Questo evento simbolico invita a riscoprire i valori di pace e speranza, rendendo Bologna un punto di riferimento durante il Giubileo. Un'occasione per vivere la città in modo autentico, accompagnati dalla luce e dal significato di questo momento speciale.
Nel cuore di Bologna, quando cala la sera, la città si trasforma in un itinerario di luce e significato. Luci del Giubileo è il progetto di illuminazione artistica che accompagna la comunità verso la conclusione dell’Anno Giubilare, unendo spiritualità, arte e spazio urbano in un racconto condiviso. Quattro edifici simbolo della città si accendono con parole latine antiche e universali: Pax, Fides, Spes, Lumen. Pace, fede, speranza e cura diventano segni visivi che dialogano con le architetture sacre e con i luoghi in cui, ogni giorno, si esercita l’attenzione verso l’altro. Un percorso suggestivo che attraversa chiese e luoghi di cura del centro storico, invitando cittadini e visitatori a rallentare, osservare e riflettere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
