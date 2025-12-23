Lucca Juve, il centravanti del Napoli, è nel mirino della Juventus per il mercato di gennaio. La possibile opportunità nasce dalla volontà di rinforzare l’attacco e dalla disponibilità del giocatore. La trattativa potrebbe rappresentare una soluzione concreta per entrambe le società, offrendo a Luciano Spalletti ulteriori opzioni offensive. Restano da monitorare gli sviluppi di questa suggestione di mercato che potrebbe diventare realtà nel prossimo mercato invernale.

Lucca Juve, il 27 azzurro nel mirino per l’attacco di Luciano Spalletti. Il centravanti del Napoli può essere l’opportunità giusta. Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe subire una svolta clamorosa già nelle prime settimane del nuovo anno. L’attaccante, attualmente al Napoli con la formula del prestito oneroso da 9 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni (per un totale di 35 milioni di euro), sta vivendo una stagione complessa all’ombra del Vesuvio. Schiacciato dalla concorrenza di Romelu Lukaku e Rasmus Højlund, il classe 2000 ha collezionato finora un minutaggio ridotto, alimentando le voci di una possibile partenza a gennaio 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Lucca Juve, bianconeri sull'attaccante del Napoli: a gennaio può esserci l'occasione giusta. Novità sulla suggestione della Vecchia Signora

