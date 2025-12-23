Lucca e l’influenza | contagio vicino al picco Febbre e postumi lunghi

A Lucca, l’epidemia influenzale si avvicina al suo picco, come evidenziato dalle lunghe code in farmacia. I sintomi più comuni includono febbre e postumi prolungati, caratteristiche di una stagione particolarmente intensa. La situazione richiede attenzione e precauzioni, anche se il momento di massima diffusione non è ancora arrivato. È importante seguire le indicazioni sanitarie per tutelare la propria salute e quella della comunità.

Lucca, 23 dicembre 2025 – Se non è ancora il picco influenzale poco ci manca. E a testimoniarlo sono le code di questi giorni in farmacia. " Antipiretici e ibuprofene sono i cavalli di battaglia di questo periodo per un'influenza che non sembra particolarmente grave ma che si sta diffondendo", spiega il dottor Salvatore Ingrosso, presidente dell'Ordine provinciale dei farmacisti. "Il punto è che le festività sono in qualche modo complici del contagio: abbracci e baci uniti alle occasioni di convivialità danno benzina alla marcia del virus. L'importante – consiglia il dottor Ingrosso – sarebbe non cedere subito alla tentazione di ricorrere agli antibiotici.

