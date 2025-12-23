Luca Carboni alla Reggia di Caserta per l’XI edizione del festival Un’Estate da Belvedere

Luca Carboni sarà protagonista alla Reggia di Caserta nell’ambito dell’XI edizione del festival Un’Estate da Belvedere. È possibile acquistare i biglietti per il concerto, che si inserisce nel ricco programma di eventi estivi nella storica location. Un’occasione per ascoltare dal vivo l’artista in un contesto suggestivo, caratterizzato da un’offerta culturale di qualità e da un’atmosfera unica.

Luca Carboni alla Reggia di Caserta. Al via la prevendita del concerto che si aggiunge al cartellone dell'XI edizione del festival Un'Estate da Belvedere. Dopo l'attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l'artista bolognese annuncia per l'estate 2026 nuove date di "RIO ARI O LIVE" nei festival, anfiteatri e luoghi storici.

