L’overtourism tocca anche il Trenino rosso

L'overtourism sta influenzando anche il Trenino Rosso di Tirano. Per garantire un’esperienza sicura e sostenibile, il personale monitorerà gli accessi, permettendo l’ingresso solo ai passeggeri senza prenotazione in base alla capacità disponibile. Questa misura mira a preservare la qualità del servizio e l’ambiente, assicurando un viaggio confortevole per tutti i visitatori e una gestione più responsabile del flusso turistico.

TIRANO "Il personale conterà le persone in attesa e consentirà l'accesso ai treni solo al numero di viaggiatori senza prenotazione compatibile con la capacità disponibile". Di fronte al fenomeno dell' overtourism, anche la Ferrovia Retica corre ai ripari per ridurre il sovraffollamento sul trenino rosso che da Tirano porta a Sankt Moritz e viceversa. Un'esperienza straordinaria tra paesaggi innevati e di grande suggestione che soprattutto durante le festività per chi non provvede per tempo a prenotare potrebbe riservare anche attese piuttosto lunghe, soprattutto ai turisti giornalieri. Meglio giocare d'anticipo: la Ferrovia Retica ha così "ampliato la capacità di trasporto ove possibile e introdotto ulteriori misure per ridurre il sovraffollamento, garantire un'esperienza di viaggio ottimale e migliorare le condizioni di lavoro del personale nelle stazioni e sui treni".

