Love Again vince la sfida degli ascolti Oltre 4.8 milioni di spettatori per La Ruota
Nella serata di lunedì 22 dicembre 2025, Rai1 ha registrato il maggior numero di ascolti con il film
(Adnkronos) – E' Rai1 con 'Love Again', a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 22 dicembre 2025. Il film con Celine Dion ha tenuto davanti allo schermo 2.218.000 spettatori, totalizzando il 13.4% di share. Secondo posto per Canale5 con 'Io Sono Farah', che ieri è stato la scelta di 2.135.000 spettatori . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Sinner vince anche in tv: 3,8 milioni di spettatori e share al 18% per la sfida con Zverev
Leggi anche: Ascolti ieri, La Ruota oltre i 5 milioni. Infante supera Del Debbio
Incidente d’auto per Vince Zampella, morto il co-creatore della serie ‘Call of Duty’.
Tutto su: love again - Quarta Repubblica accelera, La Torre di Babele scende. affaritaliani.it
STASERA IN TV - LUNEDI 22 DICEMBRE In copertina: Edward Mani di Forbice, di Tim Burton Genie - La5, ore 21.10 Tre di Troppo - Canale 5, ore 21.20 (2,58) Love Again - RaiUno, ore 21.30 (2,00) Visions - Rai4, ore 22.50 Con tutto il cuore - Cine34, ore 21. - facebook.com facebook
1^Tv - Alle 21.30 "Love Again" di Jim Strouse con Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Céline Dion | Dopo la tragica morte del fidanzato, Mira continua a inviare messaggi al suo numero di cellulare, che ora appartiene a Rob, un critico musicale che sta per x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.