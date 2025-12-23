Louis Vuitton Chanel e Hermès | maxi blitz della finanza sul falso 30mila articoli sequestrati e 620mila euro in contanti

La finanza ha eseguito un importante intervento contro la contraffazione, sequestrando oltre 30.000 articoli di marche di lusso come Louis Vuitton, Chanel e Hermès. L'operazione ha portato al sequestro di borse, calzature e accessori, e al fermo di circa 620.000 euro in contanti. Si tratta di un’azione volta a tutelare i marchi e a contrastare il mercato illecito di prodotti falsificati.

