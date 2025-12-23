Louis Vuitton Chanel e Hermès | maxi blitz della finanza sul falso 30mila articoli sequestrati e 620mila euro in contanti
La finanza ha eseguito un importante intervento contro la contraffazione, sequestrando oltre 30.000 articoli di marche di lusso come Louis Vuitton, Chanel e Hermès. L'operazione ha portato al sequestro di borse, calzature e accessori, e al fermo di circa 620.000 euro in contanti. Si tratta di un’azione volta a tutelare i marchi e a contrastare il mercato illecito di prodotti falsificati.
Borse, foulard, cinture, calzature e accessori con i marchi Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Christian Dior e altre griffe di altissimo livello, per un totale di oltre 30.000 articoli contraffatti, insieme a 620.000 euro in contanti nascosti in abitazioni, garage e depositi.È il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Maxi-blitz della Guardia di Finanza a Messina: sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi "pericolosi"
