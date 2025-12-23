Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 22 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (109) 46 (103) 56 (68) 5 (61) 13 (60) Cagliari: 19 (91) 2 (84) 55 (83) 40 (68) 10 (66) Firenze: 42 (140) 65 (76) 63 (76) 37 (64) 16 (63) Genova: 73 (96) 52 (82) 30 (74) 34 (70) 69 (64) Milano: 73 (72) 50 (69) 44 (63) 58 (60) 55 (58) Napoli: 3 (57) 32 (56) 31 (50) 41 (47) 70 (43) Palermo: 36 (64) 52 (59) 21 (54) 57 (53) 63 (51) Roma: 6 (77) 26 (65) 64 (59) 36 (54) 31 (49) Torino: 88 (92) 89 (91) 57 (83) 18 (79) 82 (77) Venezia: 71 (98) 12 (67) 83 (61) 35 (56) 24 (55) Nazionale: 59 (129) 6 (83) 37 (72) 29 (64) 27 (63). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 23 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Leggi anche: Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 2 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Leggi anche: Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 9 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lotto e Superenalotto, estrazione del 13 dicembre: i numeri fortunati; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 20 dicembre 2025: i numeri vincenti e le quote; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 13 dicembre 2025; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 20 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Vinti cinque 5.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 23 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote - Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 23 dicembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage ... fanpage.it