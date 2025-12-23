Lotta scudetto fino a metà gennaio può essere decisiva | sfida a cinque

Fino a metà gennaio, le partire in programma rappresentano un momento cruciale nella lotta scudetto. Cinque squadre si contendono la leadership, e le sfide in programma potranno influenzare significativamente l’andamento della stagione. Questo periodo sarà determinante per capire quale tra le contendenti avrà maggiori possibilità di conquistare il titolo.

Inter News 24 Lotta scudetto, le partite in programma fino alla prossima metà di gennaio possono essere decisive: sarà una super sfida a cinque. Il campionato di Serie A si prepara a un "mucchio selvaggio" che potrebbe ridisegnare le gerarchie del calcio italiano. Secondo l'analisi de La Gazzetta dello Sport, la corsa al tricolore non è più un affare riservato a pochi, ma un'appassionante sfida a cinque che coinvolge Inter, Napoli, Milan, Juventus e Roma. L'orizzonte temporale decisivo è fissato all'11 gennaio, data del big-match tra i nerazzurri e i partenopei, che segnerà l'inizio del girone di ritorno.

