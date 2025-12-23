L' orsa Nina torna in libertà La sua storia è la favola di questo Natale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cucciola di marsicano trovata a maggio scorso nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise torna alla natura dopo sette mesi, e sarà monitorata a distanza.Il presidente del parco, Luciano Sammarone: «Gli orsi hanno questo potere, catturano l’animo di chi vive accanto a loro e rendono speciali i territori». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

l orsa nina torna in libert224 la sua storia 232 la favola di questo natale

© Vanityfair.it - L'orsa Nina torna in libertà. La sua storia è la favola di questo Natale

Leggi anche: La nostra favola di Natale, recensione: come annoiare raccontando una storia d’amore

Leggi anche: Libertà sindacale, sentenza storica: la Consulta accoglie il ricorso modenese di Orsa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.