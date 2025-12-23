La cucciola di marsicano trovata a maggio scorso nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise torna alla natura dopo sette mesi, e sarà monitorata a distanza.Il presidente del parco, Luciano Sammarone: «Gli orsi hanno questo potere, catturano l’animo di chi vive accanto a loro e rendono speciali i territori». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'orsa Nina torna in libertà. La sua storia è la favola di questo Natale

Leggi anche: La nostra favola di Natale, recensione: come annoiare raccontando una storia d’amore

Leggi anche: Libertà sindacale, sentenza storica: la Consulta accoglie il ricorso modenese di Orsa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L'orsa Nina torna nei boschi per il letargo, dotata di un radiocollare. Rimasta orfana, era stata trovata lo scorso maggio #Pescasseroli #LAquila - facebook.com facebook

Abruzzo, l’orsa Nina torna libera nel bosco e ora il suo destino è tutto da scrivere x.com