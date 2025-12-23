L’orma di Francesco. Il Natale in musica nel segno del santo. Il Foiano Book Christmas torna a riflettere sul significato del Natale a Foiano della Chiana, con il concerto “Verbum Bonum”. Un evento che unisce spiritualità e musica, offrendo un momento di riflessione e condivisione per la comunità. Un’occasione per riscoprire il senso più autentico delle festività in un’atmosfera intima e rispettosa.

Il Foiano Book Christmas torna ad animare il Natale di Foiano della Chiana con il concerto dal titolo “ Verbum Bonum. Il Natale di San Francesco ” presentato dall’ensemble Anonima Frottolisti. In scena la voce di Miriam Trevisan e gli strumenti di Kate?ina Ghannudi, Luca Piccioni, Simone Marcelli, Emiliano Finucci e Massimiliano Dragoni. L’appuntamento è fissato per stasera alle 21:15 alla Galleria Furio del Furia. L’evento è a cura di Officine della Cultura con il Comune di Foiano. “Il Natale di San Francesco” è l’invito ad un viaggio musicale nel cuore del Medioevo, là dove parola, canto e devozione si intrecciano dando forma a una delle esperienze spirituali e artistiche più profonde della storia europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’orma di Francesco. Il Natale in musica nel segno del santo

Leggi anche: OPV per un Natale in musica con il Concerto al Santo e l’evento conclusivo del Festival Internazionale di Musica del Veneto

Leggi anche: Natale a Corciano, gli appuntamenti che accendono il borgo nel segno di san Francesco

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il concerto di Natale. Musica a San Francesco tra tradizione e spiritualità - Tra i momenti più attesi spiccano il Laudate Dominum dai Vesperae Solennes de Confessore KV 339 di Wolfgang Amadeus Mozart, una delle pagine più ispirate del repertorio sacro mozartiano, e La Vergine ... msn.com