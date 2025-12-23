L’orchestra non suona in Arabia Pobega una prova di resilienza Ferguson fallisce l’unica chance Castro versione guerriero scarico

In un contesto di sfide e momenti decisivi, l’attenzione si concentra su eventi e protagonisti sportivi. Pobega dimostra resilienza, mentre Ferguson perde un’occasione importante. Castro si mostra come un guerriero, e Ravaglia si distingue con interventi determinanti. Tra colpi di scena e azioni decisive, emerge un quadro di impegno e nervi saldi, senza eccessi o sensazionalismi, riflettendo la complessità e la sportività delle situazioni descritte.

Ravaglia 5 Fenomenale al 36' a murare Spinazzola, tre minuti dopo può solo sfiorare la parabola geniale di Neres che firma l'1-0. Purtroppo l'errore in disimpegno che genera il 2-0 pesa come un macigno, perché di fatto chiude la partita. Holm 5,5 E' uno dei pochi rossoblù ad avere un minimo di gamba per ripartire. Però fa tanta trincea, il che significa tanta sofferenza. Heggem 5 Sforzi titanici per contrastare Hojlund in un derby tutto scandinavo: il norvegese non si consegna mai al 'nemico', ma si vede che ha il serbatoio in riserva. E se il danese entra in tutte le giocate che contano significa che ha trovato scarsa opposizione.

