Ademola Lookman pronto per la Coppa d’Africa: cosa farà l’attaccante aspettando il calciomercato? Ademola Lookman ha di nuovo la valigia pronta, ma questa volta la destinazione è chiara: la Coppa d’Africa. L’attaccante dell’Atalanta e la sua Nigeria sognano il riscatto dopo la delusione dell’ultima edizione, quando il sogno del titolo svanì in finale contro i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lookman, come andrà a finire il mercato considerando anche la Coppa d’Africa? Ecco le ultime novità

Lookman ha già detto sì per gennaio: ecco chi l’ha convinto - E’ stato uno dei nomi più chiacchierati dell’ultimo mercato estivo e, con l’avvicinarsi della sessione invernale, il nome di Ademola Lookman torna ad essere al centro delle voci. calciomercato.it

Ausilio: "Gasperini un rimpianto. Per Lookman e Kone ci hanno detto no. Pio Esposito ci ha convinto a cambiare il mercato. Arabia? Sto bene all'Inter" - Il rimpianto Gasperini, come sono andate le operazioni sfumate in estate per Lookman e Kone, e come sarà il mercato del futuro che però non prevede Neymar Jr. calciomercato.com

Lookman rimette l’Atalanta sui suoi social, un messaggio in vista del mercato? - Quattro mesi fa l’attaccante anglo nigeriano – nel pieno della bufera estiva di mercato, quando si era auto ... ilgiorno.it

It’s AFCON 2025 time! In bocca al lupo ad Ademola Lookman e alla sua Nigeria All the best to Ademola Lookman and Nigeria on their journey Atalanta send victory wishes to the best player and former Europa League champion in Bergamo, all th x.com

Genoa-Atalanta, chi al posto di Lookman e Kossounou Le prove di Palladino https://bit.ly/4ar57nS - facebook.com facebook