La recente iscrizione della cucina italiana tra i patrimoni immateriali dell'UNESCO rappresenta un importante riconoscimento culturale. Tra i sostenitori di questa iniziativa, fin dai primi momenti, c’è Giulio Lonzi, originario di Urbino. Questo traguardo conferma l’importanza di preservare e valorizzare le tradizioni culinarie che da sempre contraddistinguono l’Italia nel mondo.

La Cucina Italiana riconosciuta da pochi giorni Patrimonio Immateriale Unesco ha tra i suoi sostenitori della prima ora un urbinate: Giulio Lonzi. "È un traguardo storico per il nostro Paese – dice Lonzi –, un riconoscimento che va oltre l’ambito gastronomico e che valorizza un patrimonio culturale fatto di tradizioni, pratiche sociali, ritualità quotidiane e identità condivise. In Italia abbiamo oltre 500 varietà di olivo, oltre 70 cultivar di mele, 500 di pesche, circa 400 tipologie di pane e oltre 400 diversi salumi. Il riconoscimento UNESCO è il risultato di un grande impegno collettivo che unisce istituzioni, professionisti e comunità locali, a cui sono orgoglioso di aver contribuito dando voce, anche attraverso i social, alla straordinaria ricchezza della nostra cucina". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lonzi: "Un traguardo storico il riconoscimento. Unesco per la cucina"

