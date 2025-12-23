Londraarrestata Greta a corteo Pro-Pal

15.35 Arrestata l'attivista svedese Greta Thunberg a Londra durante una manifestazione Pro-Pal per solidarizzare con 8 arrestati del gruppo Palestine Action messo al bando dal premier Starmer. All'inizio di luglio Palestine Action è stata aggiunta all'elenco delle organizzazioni "terroristiche" del Regno Unito a seguito di atti vandalici perpetrati dai suoi attivisti.Alcuni attivisti sono stati arrestati e da 50 giorni stanno conducendo uno sciopero della fame per protestare contro la loro condizione processuale e carceraria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

