La pioggia leggera cadeva sulle strade di Londra quando le prime tensioni si sono fatte sentire nel centro della città. Una manifestazione a favore della Palestina, organizzata da attivisti locali e internazionali, stava attirando l’attenzione dei passanti e dei media presenti. Tra la folla, spiccava una figura nota a livello mondiale: Greta Thunberg, l’attivista svedese famosa per la sua battaglia sul clima, che ha deciso di partecipare a questa protesta per sostenere i diritti del popolo palestinese. L’atmosfera era carica di aspettativa. Bandierine, striscioni e cartelli con messaggi di solidarietà si mescolavano ai cori dei manifestanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Londra, arrestata l’attivista Greta Thunberg durante una manifestazione pro-Pal

Leggi anche: Greta Thunberg arrestata a Londra durante una manifestazione Pro Pal – Il video

Leggi anche: Arrestata a Londra l’attivista Greta Thunberg durante una manifestazione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Arrestata l’attivista Greta Thunberg per una manifestazione pro-pal a Londra - La ragazza svedese è stata fermata durante una manifestazione in sostegno della Palestina. editorialedomani.it