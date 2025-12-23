L' odio verso i ciclisti alla base degli spari verso il team Padovani | denunciato 25enne

La sua avversione per i ciclisti sarebbe all'origine del gesto avvenuto lo scorso 20 dicembre a Peri, nel Comune di Dolcè, quando un gruppo di atleti appartenenti del team A.S.D. S.C. Padovani è stato fatto oggetto di presunti colpi d'arma da fuoco mentre circolava su strada: l'autore sarebbe già. Quando l'odio scende in strada: spari ai ciclisti e una tensione che non è più tollerabile; Padovani Polo Cherry Bank, episodio shock in allenamento: un automobilista affianca i corridori e spara con una pistola!. Spari verso i ciclisti della Padovani, individuato il responsabile: ha colpito per «odio verso le biciclette» - Si tratta di un 25enne veronese incensurato che aveva tolto il tappo rosso della pistola esplodendo due colpi verso gli atleti

Dagli insulti e l'odio sui social ai fatti: spari contro un gruppo di ciclisti - In provincia di Verona è successo un episodio gravissimo: un auto ha sparato alcuni colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti in allenamento ... it.blastingnews.com

Quando l’odio scende in strada: spari ai ciclisti e una tensione che non è più tollerabile - Dalle minacce online agli episodi di violenza in strada, servono regole e educazione. msn.com

