Arijanet Muri è un portiere professionista, noto per la sua carriera nel calcio. Come molti portieri, la sua occupazione si concentra principalmente sulla difesa della porta e sull’allenamento specifico, che richiedono disciplina e dedizione. I portieri tendono a essere figure più stanziali, dedicandosi principalmente a esercizi di precisione e reattività, con meno movimentazioni rispetto ad altri ruoli in campo.

I portieri sono persone sedentarie per costrizione calcistica e poco avvezze all'avventura per natura. Magari viaggiano con la mente, immaginano posti lontani, avvenimenti stambi. Di tempo per ragionare, riflettere, forse pure sognare ne hanno a volte pure a bizzeffe. Un portiere è il casalingo del calcio, quello che direbbe a Bugo che sì, ha ragione, davvero "stare in casa è qualcosa di spettacolare". Stare tra i pali illude di poter respingere qualsiasi cosa. Ogni tanto però il portiere deve allontanarsi dalla linea di porta e avventurarsi nel mondo. E di solito è quando deve fare questo che iniziano i problemi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'occupazione di Arijanet Muri?

Leggi anche: Juventus: Muric sfida i bianconeri

Leggi anche: Ilaria Salis, l’anti casta salvata dalla casta: dall’occupazione di case all’occupazione del seggio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L'occupazione di Arijanet Muric - L'uscita è una forzatura introdotta a forza da allenatori convinti di poter trasformare un ruolo di distruzione delle gioie altrui in un qualcosa di funzionale al gioco di squadra. ilfoglio.it