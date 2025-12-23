Location e set mozzafiato | le sfilate 2025 che hanno dato spettacolo

Nel 2025 la moda non si è limitata a sfilare: ha messo in scena veri e propri racconti, scegliendo luoghi capaci di amplificare il messaggio creativo delle collezioni diventando parte integrante dello show. Dai monumenti storici agli spazi industriali riconvertiti, ecco le location più belle e suggestive delle sfilate 2025. Le più belle location delle sfilate 2025. A Parigi, Chanel ha segnato un ritorno simbolico al Grand Palais trasformato in un sistema solare: per la Primavera Estate 2026 le modelle hanno sfilato sotto grandi pianeti colorati. A dicembre poi, il direttore creativo della maison Matthieu Blazy ha riconfermato la sua visione immaginifica e scelto una stazione abbandonata della metropolitana di New York per presentare la collezione Métiers d’art 2025 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

