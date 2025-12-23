Lo studio contro la cancellazione | il professor Simonetta e il progetto per i ragazzi di Gaza

Quando il professor Stefano Simonett a parla, la sua voce non cerca mai l’enfasi. Non ne ha bisogno. È una voce che si è fatta carico dell’attesa, della responsabilità, del peso di decisioni Che raramente spettano a chi insegna Filosofia medievale. Una voce che parla del valore del lavoro di squadra, dei colleghi che hanno lottato con lui, delle persone che hanno creduto in un progetto arduo e dall’esito incerto. Ed è proprio dalla sua voce che parte questa storia: da un professore, da un’Università pubblica, da una squadra di persone che hanno lavorato assieme, dal diritto allo studio come ultimo argine contro la distruzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

