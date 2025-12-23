Lo straccia bollo è salvo | il Consiglio dei ministri non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione

Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge di variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 (n. 31 del 22 ottobre 2025). “Si tratta di un risultato di grande rilievo che testimonia la correttezza formale e sostanziale delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Straccia-bollo: pagamenti entro il 30 aprile per mettersi in regola senza sanzioni - bollo" che consente ai siciliani morosi di pagare la tassa automobilistica scaduta senza interessi e sanzioni. rainews.it

NOVITÀ IMPORTANTE PER GLI AUTOMOBILISTI SICILIANI! Arriva lo STRACCIA BOLLO della Regione Sicilia! La Regione ha approvato una misura che permette di sanare vecchi bolli auto non pagati con sconti e agevolazioni, secondo criteri specifici - facebook.com facebook