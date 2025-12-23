Lo stop al taser per i vigili Il centrosinistra | Aspettiamo indicazioni governo Critiche dal centrodestra
Lo stop alla sperimentazione del taser per gli agenti di Polizia Locale, non inserita nel nuovo regolamento per l'armamento del Corpo approvato ieri dopo un lungo Consiglio comunale, ha provocato una serie di reazioni politiche. La maggioranza ha difeso la scelta del Comune di non introdurre la. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Il centrodestra vuole taser e stop ai divieti moto
Leggi anche: Il centrosinistra prende Campania e Puglia, Veneto al centrodestra. Schlein festeggia a Napoli. Conte: "Il governo non balla più"
Lo stop al taser per i vigili, Il centrosinistra: "Aspettiamo indicazioni governo". Critiche dal centrodestra - Resta in sospeso la sperimentazione della pistola elettrica per gli agenti della Polizia Locale Lo stop alla sperimentazione del taser per gli agenti di Polizia Locale, non inserita nel nuovo regolame ... baritoday.it
POLIZIA LOCALE, PRONTI I TASER: TERMINATO L’ADDESTRAMENTO MORTARA - La Polizia locale è pronta a dotarsi del taser. Si è infatti concluso l’iter di formazione previsto per l’utilizzo dello strumento a impulsi elettrici, che potrà entrare in funzione g - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.