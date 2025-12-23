Lo stop al taser per i vigili Il centrosinistra | Aspettiamo indicazioni governo Critiche dal centrodestra

Lo stop alla sperimentazione del taser per gli agenti di Polizia Locale, non inserita nel nuovo regolamento per l'armamento del Corpo approvato ieri dopo un lungo Consiglio comunale, ha provocato una serie di reazioni politiche. La maggioranza ha difeso la scelta del Comune di non introdurre la. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

stop taser vigili centrosinistraLo stop al taser per i vigili, Il centrosinistra: "Aspettiamo indicazioni governo". Critiche dal centrodestra - Resta in sospeso la sperimentazione della pistola elettrica per gli agenti della Polizia Locale Lo stop alla sperimentazione del taser per gli agenti di Polizia Locale, non inserita nel nuovo regolame ... baritoday.it

