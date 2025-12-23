Lo scontro con un' autocisterna poi il panico a bordo | cosa è successo al volo Ryanair
Durante un volo Ryanair presso l'aeroporto di Edimburgo, l'aeromobile ha avuto un incidente coinvolgendo un'autocisterna carica di carburante durante una manovra. L'impatto ha causato momenti di tensione tra i passeggeri, generando anche un breve panico a bordo. L'evento ha attirato l'attenzione sulle procedure di sicurezza aeroportuali e sulla gestione delle emergenze in situazioni impreviste.
Panico a bordo di un volo Ryanair quando l'aerombile ha impattato contro un'autocisterna piena di carburante mentre stava facendo una manovra sulla pista dell'aeroporto di Edimburgo. Il velivolo è stato immediatamente evacuato, e per fortuna non si è verificata alcuna tragedia. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di lunedì 22 dicembre. Il volo Ryanair, già carico di passeggeri, doveva partire alla volta di Faro, in Portogallo. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10.00. Secondo alcune testimonianze, l'aereo ha colpito il camion del carburante mentre si stava dirigendo verso la pista di decollo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
