Lo scivolone della Dda | online segreti e strategie dei fascicoli sulla mafia

Una recente ricerca online ha rivelato dettagli e strategie utilizzate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Attraverso una semplice ricerca su Google, è possibile accedere a informazioni che potrebbero compromettere l’integrità delle indagini e la sicurezza delle operazioni in corso. Questa situazione solleva importanti questioni sulla gestione e la protezione dei dati sensibili nel settore investigativo.

Firenze, 23 dicembre 2025 – Con una ricerca su Google, si scoprono i segreti e le strategie della Dda di Firenze. Numero dei fascicoli, i magistrati a cui sono assegnati (alcuni di loro sono sotto scorta), gli indagati - almeno fino al momento in cui è stato redatto - per le stragi, dal rapido 904 fino alle bombe del 1993. Insomma, un dettagliatissimo riassunto, indirizzato ai magistrati della Dda di Firenze e al gotha dell'Antimafia italiano (tra cui il procuratore nazionale Giovanni Melillo) finito, non si sa come, a portata di click sul sito della procura di Firenze. Ce ne siamo accorti inserendo alcune parole chiave nel motore di ricerca: il risultato è tra i primi che compare.

