lo scalatore alex honnold potrebbe morire in diretta su netflix il 23 gennaio

Chi ha visto “Free Solo” può già immaginare di cosa parliamo. Chi non l’ha visto lo recuperi in fretta, ha vinto anche un Oscar nel 2019. E’ il documentario che mostra genesi e riuscita della scalata di Alex Honnold su El Capitan, una famosissima parete verticale di 884 metri nel Parco Nazionale di Yosemite. Senza corde, senza attrezzatura di sicurezza, solo le mani. Nell’arrampicata si chiama appunto free solo. Un inciampo e vai giù: fine. Anche solo il documentario mette una certa inquietudine. Ecco, adesso Honnold ne farà un’altra: il prossimo 23 gennaio scalerà un grattacielo alto 508 metri a Taipei, una struttura fatta di acciaio e vetro, liscia, verticale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lo scalatore di "Free solo" salirà senza corde di sicurezza su un grattacielo di vetro a Taipei, in diretta. Lo Spiegel: "Fin dove può spingersi l'intrattenimento" - facebook.com facebook