Lo faccio! Scandalo Signorini dopo le scuse Corona sorprende ancora Un altro colpo di scena

La pioggia cade lenta sulle strade di Milano, mentre sotto un ombrello nero si staglia la figura inconfondibile di Fabrizio Corona. Arriva in tribunale con il suo completo scuro, gli occhiali da solenonostante l'ora grigia e il cielo coperto, consapevole di essere ancora una volta al centro dell'attenzione mediatica. Ogni suo passo, ogni gesto, sembra calibrato per catturare l'obiettivo delle telecamere e dei fotografi, che già affollano l'ingresso dell'edificio giudiziario. Le sue parole risuonano forti e decise: " Parlerò a ruota. Poi vi dico tutto, anche dell'interrogatorio". Al suo fianco, con fare pragmatico e professionale, c'è l'avvocata storica Cristina Morrone, che cerca di riportarlo a una certa sobrietà.

