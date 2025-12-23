ll tunnel resti pedonale No alle auto alla Bassiana | raccolta di firme boom

A Lodi, la richiesta di mantenere il tunnel pedonale senza traffico veicolare sta incontrando un crescente sostegno. La proposta di consentire l’accesso alle auto ha sollevato numerose proteste, con una raccolta firme che sta ottenendo un notevole riscontro. La questione riguarda la tutela della sicurezza e della fruibilità dell’area, evidenziando l’importanza di preservare lo spazio dedicato ai pedoni e all’ambiente urbano.

Lodi, 23 dicembre 2025 – Cresce la mobilitazione contro l’apertura al traffico dei veicoli nel sottopasso della Bassiana. In poco più di un mese il comitato contrario alla riapertura alle auto ha raccolto numerose firme “certificate” (601 solo domenica mattina) tra pedoni e ciclisti che usano abitualmente il sottopasso, affiancate da 1.207 adesioni online sulla piattaforma Change.org. Numeri che, secondo i promotori, dimostrano un dissenso diffuso e trasversale, soprattutto tra chi vive quotidianamente quel collegamento. La raccolta delle firme. Dal 23 novembre, ogni domenica mattina, i volontari presidiano l’area per raccogliere le firme, richiedendo un documento d’identità per attestare la residenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “ll tunnel resti pedonale”. No alle auto alla Bassiana: raccolta di firme boom Leggi anche: Elezioni comunali a Senigallia, raccolta di firme per i due candidati del centrosinistra alle primarie Leggi anche: Prosegue la raccolta di firme della Lega per far arrivare le auto in piazza Saffi: banchetto a Santa Lucia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. “ll tunnel resti pedonale”. No alle auto alla Bassiana: raccolta di firme boom.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.