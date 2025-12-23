Livorno | Teleconsulto pediatrico da mercoledì 24 dicembre servizio al via anche in Toscana

23 dic 2025

Da mercoledì 24 dicembre al via anche in Toscana il servizio di consulto telefonico pediatrico a supporto dei medici di continuità assistenziale, ovvero l'ex guardia medica. Si tratta di un'attività che Asl Toscana Nord Ovest propone al momento in via sperimentale, nell'ottica di migliorare. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

