Livorno | Teleconsulto pediatrico da mercoledì 24 dicembre servizio al via anche in Toscana
A partire da mercoledì 24 dicembre, in Toscana sarà disponibile il servizio di teleconsulto pediatrico, pensato per supportare i medici di continuità assistenziale, come l'ex guardia medica. Questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza sanitaria pediatrica attraverso consulenze telefoniche, offrendo un supporto qualificato e immediato ai professionisti sul territorio.
Da mercoledì 24 dicembre al via anche in Toscana il servizio di consulto telefonico pediatrico a supporto dei medici di continuità assistenziale, ovvero l'ex guardia medica. Si tratta di un'attività che Asl Toscana Nord Ovest propone al momento in via sperimentale, nell'ottica di migliorare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
