Livio Neri, avanti tutta. Cresce il settore femminile.

Il settore femminile della pallacanestro continua a svilupparsi, offrendo nuove opportunità e visibilità. Nonostante le sfide, cresce l’interesse e l’impegno nel valorizzare questa realtà, ancora in espansione. Livio Neri si distingue come figura di riferimento, sostenendo un movimento in forte crescita e contribuendo a consolidare il ruolo delle atlete femminili nel panorama sportivo. Un percorso che richiede attenzione, dedizione e una prospettiva di lungo termine.

"Il mondo della pallacanestro femminile ha grandi margini di crescita, perché è una realtà che tanti stanno ancora scoprendo. E man mano che lo fanno, se ne innamorano". Sorride Fulvio Neri, responsabile Minibasket della ’ Livio Neri ’, tracciando il bilancio di metà stagione del settore in rosa del club, segnato in maniera decisiva dall’avvio della collaborazione con Bellaria. "Contando le due società - riflette Neri - stiamo parlando di un’ottantina di tesserate che iniziano a frequentare le nostre palestre a partire dai 5 anni. Dagli 8 anni cominciano i campionati federali divisi per categoria, le Gazzelle Small e quelle Big. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

