Liverpool in ansia | grave infortunio per Isak stop lungo per l’attaccante

In casa Liverpool, l'attenzione si sposta dall'importante successo sul Tottenham alla notizia di un grave infortunio di Alexander Isak. L’attaccante, dopo l’incidente, dovrà affrontare un lungo stop, influenzando probabilmente le dinamiche della squadra. La vittoria per 2-1 rappresenta un risultato positivo, ma la situazione di Isak introduce nuove preoccupazioni per le prossime partite e la pianificazione del reparto offensivo.

In casa Liverpool la vittoria passa improvvisamente in secondo piano. Il successo per 2-1 sul campo del Tottenham Hotspur, terzo consecutivo in campionato, lascia in eredità una notizia pesantissima: il grave infortunio di Alexander Isak, destinato a fermarsi a lungo. Lo svedese si è fatto male proprio nel momento più esaltante della gara, segnando il gol del vantaggio dei Reds. Un attimo dopo, però, l’esultanza si è trasformata in apprensione. L’infortunio di Isak contro il Tottenham. L’episodio è avvenuto nell’azione del gol. Isak calcia verso la porta e viene travolto da un intervento in ritardo di Micky van de Ven. 🔗 Leggi su Como1907news.com

