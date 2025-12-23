Liverpool in ansia | grave infortunio per Isak stop lungo per l’attaccante

Il Liverpool ottiene una vittoria importante contro il Tottenham, ma l’attenzione si sposta su una notizia negativa: l’infortunio grave di Alexander Isak, che potrebbe richiedere un lungo stop. La sfida, vinta 2-1, si svolge in un contesto di preoccupazione per la salute dell’attaccante svedese, il cui infortunio rappresenta un problema significativo per il club e la sua rosa.

In casa Liverpool la vittoria passa improvvisamente in secondo piano. Il successo per 2-1 sul campo del Tottenham Hotspur, terzo consecutivo in campionato, lascia in eredità una notizia pesantissima: il grave infortunio di Alexander Isak, destinato a fermarsi a lungo. Lo svedese si è fatto male proprio nel momento più esaltante della gara, segnando il gol del vantaggio dei Reds. Un attimo dopo, però, l’esultanza si è trasformata in apprensione. L’infortunio di Isak contro il Tottenham. L’episodio è avvenuto nell’azione del gol. Isak calcia verso la porta e viene travolto da un intervento in ritardo di Micky van de Ven. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

