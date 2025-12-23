LIVE Vallefoglia-Milano A1 volley femminile in DIRETTA | sfida d’alta classifica

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Vallefoglia e Milano, valida per la A1. In questa sfida di alta classifica, potrai rimanere aggiornato sui punti salienti e sull’andamento del match in tempo reale. Clicca sul link per aggiornamenti costanti e per seguire l’evento in diretta, garantendo un’informazione precisa e puntuale sulla partita.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti all'incontro tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e Numia Vero Volley Milano, partita valevole per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile 20252026. La formazione marchigiana ospita alla Vitrifrigo Arena la squadra lombarda in una sfida dal profumo di playoff. Entrambe le squadre navigano nelle zone nobili della classifica ed hanno iniziato la stagione con l'obiettivo di essere tra le grandi protagoniste dell'off season.

