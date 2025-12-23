LIVE Vallefoglia-Milano 3-1 A1 volley femminile in DIRETTA | Omoruyi trascina le Tigri al successo

Segui la diretta della partita di Serie A femminile tra Vallefoglia e Milano, terminata con il risultato di 3-1 a favore delle Tigri. Omoruyi si è distinta come protagonista della squadra di casa. Per aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Conegliano e San Giovanni in Marignano, clicca sul link dedicato.

22.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Vallefoglia-Milano. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 22.10 Negli altri incontri di questa giornata, oltre i successi per 3-1 di Chieri e Vallefoglia su Novara e Milano, sono arrivati i 3-0 di Bergamo, Conegliano, Monviso e Scandicci rispettivamente contro Busto Arsizio, San Giovanni in Marignano, Perugia e Cuneo.

