LIVE Vallefoglia-Milano 1-1 A1 volley femminile in DIRETTA | 17-25 reazione di forza delle ospiti

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta della partita tra Vallefoglia e Milano nel campionato A1 di volley femminile. Dopo un primo set vinto dalle ospiti, il punteggio attuale è 1-1, con Milano che ha conquistato il set 17-25. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO DALLE 20.30 17-25 MOOOOOOOOOOONSTEEEEEEEEEER BLOOOOOOOOOOOCK DANESIIIIIIIII!! 17-24 Diagonale di Egonu da posto 2. 17-23 Errore al servizio Vallefoglia 17-22 Errore al servizio Milano 16-22 Diagonale di Lanier da posto 4. 16-21 Parallela di Lanier da posto 4. 16-20 Errore al servizio di Vallefoglia. 16-19 Diagonale di Ungureanu da posto 4. 15-19 Mani out di Bici 14-19 Primo tempo fulmineo di Kurtagic. Tra le fila di Vallefoglia rientrano Carletti e Ungureanu rispettivamente per Omoruyi, seconda linea, e Giovannini, prima linea 14-18 Pallonetto di Bici dalla seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it

