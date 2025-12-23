LIVE Vallefoglia-Milano 1-1 A1 volley femminile in DIRETTA | 17-25 reazione di forza delle ospiti

Segui la diretta della partita tra Vallefoglia e Milano nel campionato A1 di volley femminile. Dopo un primo set vinto dalle ospiti, il punteggio attuale è 1-1, con Milano che ha conquistato il set 17-25. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO DALLE 20.30 17-25 MOOOOOOOOOOONSTEEEEEEEEEER BLOOOOOOOOOOOCK DANESIIIIIIIII!! 17-24 Diagonale di Egonu da posto 2. 17-23 Errore al servizio Vallefoglia 17-22 Errore al servizio Milano 16-22 Diagonale di Lanier da posto 4. 16-21 Parallela di Lanier da posto 4. 16-20 Errore al servizio di Vallefoglia. 16-19 Diagonale di Ungureanu da posto 4. 15-19 Mani out di Bici 14-19 Primo tempo fulmineo di Kurtagic. Tra le fila di Vallefoglia rientrano Carletti e Ungureanu rispettivamente per Omoruyi, seconda linea, e Giovannini, prima linea 14-18 Pallonetto di Bici dalla seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 1-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 17-25, reazione di forza delle ospiti Leggi anche: LIVE Conegliano-Vallefoglia 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 6-2. Reazione immediata delle venete Leggi anche: LIVE Vallefoglia-Milano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: buon avvio delle padrone di casa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming; Anna Danesi, la quiete prima della vittoria Streaming | IT; LIVE Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: sfida d’alta classifica; Bergamo - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | IT. LIVE Vallefoglia-Milano 1-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 17-25, reazione di forza delle ospiti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO- oasport.it

Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Milano, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it

Volley Modena vs. Volley Fasano | LVF Serie A2 | 2025/26 - 3a Giornata - Ritorno | Full Match

Torna in campo domani, martedì 23 dicembre, il campionato nazionale di serie A1 Tigotà. La Megabox Vallefoglia riceverà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle 20 la visita della Numia Milano, una delle candidate al titolo tricolore. https://www.radioincontro - facebook.com facebook

Pallavolo A1F - La Numia Vero Volley Milano cerca conferme nella tana delle Tigri di Vallefoglia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.