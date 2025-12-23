LIVE Vallefoglia-Milano 0-0 A1 volley femminile in DIRETTA | inizia l’incontro

Segui in tempo reale la partita di A1 femminile tra Vallefoglia e Milano, attualmente in corso con risultato di 0-0. Qui puoi aggiornare l'andamento dell'incontro e restare informato su tutte le fasi della gara. Clicca sul link per accedere alla diretta e non perdere nessun dettaglio dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO DALLE 20.30 Time out Milano 7-4 MOOOOOOOOOOOOOOONSTEEEEEER BLOOOOOOOOOCK!! Il primo muro della partita non poteva non portare la firma di Sonia Candi. 6-4 Diagonale di Omoruyi da posto 4. Le marchigiane hanno iniziato forte sia a muro che in difesa. 5-4 Parallela di Omoruyi da posto 4. Challenge chiesto da Lavarini per un tocco a muro che però non c’è. 4-4 Piva non trova le mani del muro da posto 4. 3-4 Mani out di Omoruyi da posto 4. Primo punto del match per l’azzurra 2-4 Pallonetto in pipe di Lanier. 🔗 Leggi su Oasport.it

