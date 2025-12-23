Live show | Beatrice and friends
Una voce. Un groove che scalda la sera. Un tavolo, un bicchiere, il tempo che rallenta. Ecco casa troverai sabato 3 gennaio 2026 a L’Angolo di Cavour. Beatrice & Friends, Live music · Soul R&B Pop.3.01.202621.30 – 23:30Via Roma, 34 (Verona)Ingresso libero. Prenotazioni consigliate. Riserva il. 🔗 Leggi su Veronasera.it
