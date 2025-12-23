LIVE Dubai-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | trasferta ostica per rilanciarsi in classifica

Benvenuti alla diretta della partita tra Dubai Basketball e Olimpia Milano, valida per la diciottesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Seguiremo in tempo reale l’andamento del match, offrendo aggiornamenti puntuali e analisi obiettive. Restate con noi per tutte le variazioni del punteggio e le principali novità sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dubai Basketball-Olimpia Milano, match valevole per la diciottesima giornata dell'Eurolega 2025-2026. La squadra di Poeta vive la trasferta più lunga della sua stagione europea. Milano vola a Dubai per una sfida decisamente importante per il suo cammino in Eurolega. Si tratta di uno scontro diretto tra due formazioni che ambiscono a rientrare nella zona playoff, da cui sono fuori di pochissimo, visto che l'Olimpia è undicesima e la squadra asiatica è tredicesima ad una partita di distanza proprio dalla formazione italiana.

