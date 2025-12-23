LIVE Dubai-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | serve una vittoria in una trasferta insidiosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48: Dubai ha molte assenze, ma ha sicuramente in McKinley Wright e Dwayne Bacon due uomini chiave, senza dimenticare i lunghi come Filip Petrusev e una vecchia conoscenza del campionato italiano come Mfiondu Kabengele 16.44: Essendo uno scontro diretto, questa è una sfida che Milano non può assolutamente sbagliare. L’Olimpia è di fronte ad un esame decisamente importante nel suo cammino europeo. 16.40: Un andamento altalenante sicuramente quello di Dubai, che continua ad alternare vittoria e sconfitta. Nell’ultimo turno, però, è arrivato un successo sicuramente pesante in casa di un’Efes in grande crisi. 🔗 Leggi su Oasport.it

