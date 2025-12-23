LIVE Dubai-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | comincia la sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Piazzato di Booker che sfrutta subito le incertezze difensive di Kabengele. 2-0 Il primo canestro della partita è di Kabengele. COMINCIA LA PARTITA 16.57: E’ il momento della presentazione delle due squadre. Ci sarà anche Awudu Abass in quintetto, che è l’ex di giornata. 16.54: Le parole di Peppe Poeta alla vigilia “ Dubai attraverso un ottimo momento di forma, ha vinto tre delle ultime quattro gare ed è una squadra dotata di grande potenziale offensivo e lunghi molto versatili. Per noi sarà fondamentale il lavoro che riusciremo a svolgere su McKinley Wright, che è il loro principale costruttore di gioco, e non permettere che il talento dei loro realizzatori si accenda troppo”. 🔗 Leggi su Oasport.it

