LIVE Dubai-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | comincia la sfida
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Piazzato di Booker che sfrutta subito le incertezze difensive di Kabengele. 2-0 Il primo canestro della partita è di Kabengele. COMINCIA LA PARTITA 16.57: E’ il momento della presentazione delle due squadre. Ci sarà anche Awudu Abass in quintetto, che è l’ex di giornata. 16.54: Le parole di Peppe Poeta alla vigilia “ Dubai attraverso un ottimo momento di forma, ha vinto tre delle ultime quattro gare ed è una squadra dotata di grande potenziale offensivo e lunghi molto versatili. Per noi sarà fondamentale il lavoro che riusciremo a svolgere su McKinley Wright, che è il loro principale costruttore di gioco, e non permettere che il talento dei loro realizzatori si accenda troppo”. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: comincia la sfida del Forum!
Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: comincia la sfida del Forum
Eurolega, Dubai Olimpia Milano: orari e dove vedere; LIVE Dubai-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta ostica per rilanciarsi in classifica; Alla scoperta di Dubai: Hanno grande potenziale offensivo; Dubai-Olimpia Milano | La situazione e dove vederla in tv.
| Dubai vs Olimpia Milano: diretta (19-11 con 3:53, 1Q) - Dominante Kabengele, canestro e fallo ai danni di Booker, 5- pianetabasket.com
DIRETTA/ Dubai Milano (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (oggi 23 dicembre 2025) - Diretta Dubai Milano streaming video tv, oggi 23 dicembre 2025: orario e risultato live della partita dell’Olimpia nella Eurolega di basket. ilsussidiario.net
Su che canale vedere in tv Dubai-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Dopo la sconfitta contro i campioni in carica del Fenerbahce, l'Olimpia Milano torna in campo oggi, martedì 23 dicembre, per affrontare il diciottesimo ... oasport.it
3:53 left in the first Dubai 19 Olimpia 11 #insieme #Olimpia x.com
GAME DAY Euroleague 25/26 | Round 18 Dubai Basketball 17:00 Coca Cola Arena, Dubai Live on Sky Sport e Now Tv #ForzaOlimpia - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.