LIVE Dubai-Olimpia Milano 84-80 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | cinque minuti alla fine

Segui la cronaca in tempo reale della partita di Eurolega tra Dubai e Olimpia Milano, valida per la stagione 2026. A cinque minuti dalla fine, il punteggio è 84-80 per Dubai, con Bacon che chiude i conti dalla lunetta. Per aggiornamenti costanti, clicca sul link e resta informato sugli ultimi sviluppi di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 97-87 Bacon dalla lunetta chiude i conti. Timeout di Poeta. Manca 1'43 alla fine. 95-87 Un solo libero per Wright. Due minuti alla fine. 94-87 Guduric segna con l'appoggio al vetro. 94-85 Kabengele mette il primo, poi sbaglia il secondo e Petrusev segna dopo il rimbalzo. 91-85 Bella uscita dal timeout di Milano e schiacciata di Nebo. 91-83 Brooks perde palla e Anderson schiaccia in solitaria. 89-83 Super palla di Wright per due facili di Kabengele. 87-83 Pazzesca tripla di Brooks. 87-80 Dentro il libero di Wright. 86-80 Clamoroso canestro di Wright con il fallo di Guduric.

