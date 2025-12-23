LIVE Dubai-Olimpia Milano 64-56 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i milanesi non riescono ad avvicinarsi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-67 Booker non sbaglia dalla lunetta. 70-65 Kamenjas trova il tap-in sull’errore di Bertans. 68-65 LeDay completa il gioco da tre punti. 68-64 LeDay ruba palla e segna con il fallo di Bertans. 68-62 Un libero solo per Ellis. 68-61 Bel canestro in penetrazione di Wright. 66-61 Tripla di Shields e Milano torna sul -5. 66-58 Abass fa 22. 64-58 Ellis non sbaglia dalla lunetta. Timeout nella partita. Cinque minuti alla fine del terzo quarto. 64-56 Bacon segna incredibilmente in tuffo. Milano è in difficoltà. 62-56 Ellis segue il suo errore e trova il tap in vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
