CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Con 20 punti di un clamoroso Dwayne Bacon, Dubai è avanti di sette punti all’intervallo. Dodici punti e sei rimbalzi per Kabengele. Per Milano ci sono 10 punti di Nebo e 8 di Shields. 56-49 Bacon brucia la sirena e firma la tripla del +7. Primo tempo clamoroso dell’americano. 53-49 Tripla di Brooks. Ultima azione per il Dubai. 53-46 Kabengele segna un canestro irreale, facendosi tutto il campo e andando a schiacciare in solitaria. 51-46 Wright costruisce benissimo e Bacon segna la tripla, che è arrivato già a 17 punti. 48-46 Super canestro di LeDay sulla difesa abbastanza fallosa di Petrusev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Dubai-Olimpia Milano 56-49, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Bacon scatenato nel primo tempo

